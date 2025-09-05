Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'den dışarıda ilk paylaşım: Beykozluları buluşmaya çağırdı

Beykoz Belediyesi davasında aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu hakkında dün verilen tahliye kararının ardından Köseler, bugün tahliye oldu.
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden çıkışında yakınlarının sevinç görüntüleri kameraya yansıyan Köseler sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu akşam 20.00'da tüm Beykozluları buluşmaya davet etti.
Tahliye olmasının ardından ailesiyle fotoğrafını paylaşan Köseler, şunları söyledi:
''187 günün ardından ilk kez buluşuyoruz.
Bu akşam saat 20.00’de Paşabahçe’de bir araya geliyoruz.
Sizlerle kucaklaşmayı özledim… Tüm Beykozlu komşularımı bekliyorum.''