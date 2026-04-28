Beykoz Belediyesi davası: Köseler dahil 26 kişi hakim karşısında

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.30 sıralarında başladı.

Duruşmada aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Veli Gümüş ve Havva Dindar'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma', ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Köseler'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer 26 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.