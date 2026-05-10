Beykoz Belediyesi’nde tartışmalı satış kararı: Koltuk AKP’ye geçti, belediye taşınmazları satışa çıktı

Beykoz Belediyesi’nin Çubuklu Mahallesi’ndeki beş taşınmazı satışa çıkarması tartışma yarattı.

Toplam muhammen bedeli 41 milyon lirayı aşan satış kararının, CHP’li belediye başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen ve daha sonra AKP’ye katılan belediye başkanvekili Özlem Vural Gürzel döneminde alınması dikkat çekti.

Beykoz Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre ticaret, ticaret-konut ve konut alanı imarlı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle satılacak. İhalelerin 13 Mayıs’ta Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacağı bildirildi. İlan dosyasında yer alan bilgilere göre satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli 41 milyon 560 bin lirayı aşıyor.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU

Geçen yıl belediye ve belediyeye bağlı şirketlerin SSK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yapılabilmesi için belediye meclisinden yetki alınmış, CHP’li meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ile Burak Korkmaz ise söz konusu yetki devrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince taşınmaz satış yetkisinin belediye meclisine ait olduğuna işaret ederek, yetki devrine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.