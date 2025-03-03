Beykoz Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:02

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:35

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabahı 04.00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi. Belediye binası önünde polis ve çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarak güvenlik önlemi aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklaması ise şöyleydi:

“Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır.”

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler 1960’ta Paşabahçe’de doğdu. Üç kuşak Beykozlu bir aileden gelen Köseler, tüm eğitimini Beykoz’da tamamladı.

Köseler, 1983’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik sonrası Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Sonrasında kendi mimarlık ofisini kurdu.

Köseler, 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Şu anda CHP’den Beykoz Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

TMMOB üyesi olan Alaattin Köseler, evli ve bir çocuk babası.