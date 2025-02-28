Beykoz Belediyesindeki soruşturmada gözaltına alınanlar ifade veriyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:10

Beykoz Belediyesindeki "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

ÖZEL: ''SARAY REJİMİ HERKESİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Köseler'in gözaltına alınmasına X hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Özel, "Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız" dediği paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.

Herkes bilsin ki;

Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.

Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız."

ÖZGÜR ÇELİK: "SAHTE EVRAKLA BİZDEN DOSYA İSTİYORLAR"

CHP İl Başkanı Özgür Çelik operasyona ilişkin şunları kaydetmişti:

"Geçen hafta burada bir hukuk skandalı yaşandı. Polisler bazı belgeler istedi. Onların sunduğu belgede ise, savcı vekilinin imzası yoktu. Belediyeden aradılar savcı vekilini, o da dedi ki 'Benim böyle bir şeyden haberim yok.' Yani onun imzası olmadan polisler buraya geliyor ve sahte evrakla bizden dosya istiyorlar. Daha sonra savcı vekilinin imzası alınınca onlara istenen belgeler verildi.

Bunlar FETÖ döneminde yapılanlara benziyor. Biz her türlü belgeyi sunarız. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece Beykoz'da yaşanmıyor bunlar. FETÖ operasyonları gibi uygulamalar yaşanmaya başladı. Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak, ülkenin içinde bulunduğu krizi göstermemek ve vatandaşın gözünü korkutmak. Toplumu korkuyla ve baskıyla sindirmeye çalışıp önümüzdeki siyasi süreci şekillendirmek istiyorlar.''