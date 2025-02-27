Son dakika... Özgür Çelik'ten 'Beykoz' tepkisi: 'Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:18

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, hukuka aykırı uygulamalar yapıldığına dikkat çekerek, hiçbir korkularının olmadığını söyledi.

"SAHTE EVRAKLA BİZDEN DOSYA İSTİYORLAR"

CHP İl Başkanı Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen hafta burada bir hukuk skandalı yaşandı. Polisler bazı belgeler istediler. Onların sunduğu belgede ise savcı vekilinin imzası yoktu. Belediyeden aradılar savcı vekilini, o da dedi ki 'Benim böyle bir şeyden haberim yok.' Yani onun imzası olmadan polisler buraya geliyor ve sahte evrakla bizden dosya istiyorlar. Daha sonra savcı vekilinin imzası alınınca onlara istenen belgeler verildi. Bunlar FETÖ döneminde yapılanlara benziyor. Biz her türlü belgeyi sunarız. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece Beykoz'da yaşanmıyor bu yaşananlar. FETÖ operasyonları gibi uygulamalar yaşanmaya başladı. Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak, ülkenin içinde bulunduğu krizi göstermemek ve vatandaşın gözünü korkutmak. Toplumu korkuyla ve baskıyla sindirmeye çalışıp önümüzdeki siyasi süreci şekillendirmek istiyorlar.

"CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İSTİYORLAR"

Tam İmamoğlu'nun Ankara'da tarihi toplantılar gerçekleştirdiği bir günde, Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçiminin startının verildiği bir günde, CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek istiyorlar. Biz buna izin de fırsat da vermeyeceğiz. 23 Mart'ta sandığı kuracağız, ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. O kişi Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğini anlatacak, erken seçim talebimizi dile getireceğiz."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bugün şafak operasyonuyla ve "ihaleye fesat karıştırma" ile "görevini kötüye kullanma" iddiasıyla evinden gözaltına alınmıştı.