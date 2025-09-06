Beykoz’da 13 kişiye tahliye

Beykoz Belediyesi davasında aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu, 13’ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Hakkında tahliye kararı verilen Köseler, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden dün çıktı.

KÖSELER SERBEST BIRAKILDI

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yargılandığı ilk duruşmada ara karar açıklandı. Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme” suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Köseler, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden dün çıktı. Köselerin yakınları ve sevenleri cezaevi kapısından çıkışını sevinçle karşıladı.