Beykoz'da 300 yıllık çeşmeyi yok ettiler: 'Eskiydi yıktık, yerine pırıl pırıl çeşme inşa ettik'

Sultan I. Mahmud döneminde Gümrük Emini İshak Ağa tarafından 1741 yılında yaptırılan çeşmenin yok edildiği öne sürüldü. Sosyal medyada gündeme gelen olayda, çeşmedeki özgün kitabe ve döneme özgü silindir gövdenin yerine dikdörtgen mermer kütleden oluşan bir çeşme yapıldığı belirtildi.

Eserin özgün formunun ve hatta kendisinin ortadan kaybolmasıyla gelen tepkiler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İshak Ağa Çeşmesi’ne yönelik restorasyon uygulamasını kendilerinin yapmadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca "Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmî kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor; İshak Ağa Çeşmesi’nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denildi.

MAHİR POLAT: TAHRİBATI BELGELEYEN İBB MİRAS

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, tarihi çeşmeye yapılan müdahalenin izinsiz gerçekleştirildiğini, bu müdahalenin üç ay önce İBB Miras ekipleri tarafından tespit edildiğini ve tutanak tutularak yerinden sökülen orijinal çeşmenin koruma altına alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca Ocak ayında İBB Miras tarafından düzenlenmiş tutanak da paylaşıldı.

MUHTAR: ESKİYDİ YIKTIRDIK, PIRIL PIRIL ÇEŞME YAPTIRDIK

Beykoz Yalıköy Mahalle Muhtarı Necmi Gösterit, tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. SÖZCÜ TV'ye konuşan Gösterit, talebin vatandaşlardan ve cami dernek yönetiminden geldiğini, kendilerinin el birliği ile esnaftan para toplayarak mermer çeşmesi yaptırdıklarını belirtti.

Çeşmenin eski olduğunu onun için yeni güzel bir çeşme tasarladıklarını da ifade eden Gösterit, tarihi eser olduğu için ilgili kurumların izin almayı da vatandaşların düşünemediğini, güzel bir çeşme yaptıklarını, İBB’nin de eski çeşmenin sütününü kendi yaptıkları çeşmenin ortasına koyabileceğini dile getirdi. Muhtar Gösterit iyi niyetlerinden kaynaklanan bazı hataları olduğunu söyledi.

Gösterit, "Eski bir çeşmeydi, yıktırdık; yerine mahallemize yakışan, pırıl pırıl güzel bir çeşme yaptırdık. Eski parçaları da mermerciye verdik. Yeni çeşmeyi neden kaldıralım, niye koyalım eski sütunu?" dedi.