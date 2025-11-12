Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi; şoför yaralandı

12.11.2025 17:43:00
DHA
Beykoz’da mıcır yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, çevreye saçılan mıcırın temizlenmesi için ekipler çalışmalara başladı.

Beykoz'da toprak yolda ilerleyen mıcır yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.15 sıralarında Beykoz Kaymakdonduran mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 06 DNF 966 plakalı mıcır yüklü kamyon toprak yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kamyonda yüklü bulunan mıcır çevreye dağılırken, kazada kamyon şoförü M.Ç.yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

