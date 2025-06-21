Beykoz’un Karadeniz kıyılarında halka açık ve ücretsiz yaz sezonu başlıyor!

İstanbul Beykoz'a bağlı Riva’daki Elmasburnu Tabiat Parkı, koy manzaralı restoranları ve piknik alanlarıyla dikkat çekerken, haftanın iki günü kadınlara özel hizmet veriyor.

Salı ve Çarşamba günleri yalnızca kadınların kullanımına sunulan alanda, doğayla iç içe, güvenli ve rahat bir ortamda denize girme imkânı sağlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yaz aylarında kadınların doğayla bütünleşerek huzurlu vakit geçirmelerini desteklemek istediklerini belirtti.

Gürzel şöyle konuştu:

"Doğanın kucakladığı Beykozumuzda, kadınlarımıza özel günler düzenleyerek, onların rahat ve huzurlu vakit geçirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın denizden olabildiğince faydalanmasını istiyoruz."





POYRAZKÖY PLAJI ÜCRETSİZ

Karadeniz ile Boğaz’ın birleştiği noktada yer alan Poyrazköy Plajı da doğa manzarasıyla deniz severlere ücretsiz alternatif bir yaz seçeneği sunuyor.

Her iki plajda da cankurtaran, güvenlik ve temizlik hizmetleri düzenli olarak sağlanıyor.

Şezlong, duş ve soyunma kabini gibi temel olanakların bulunduğu plajlar, ailelerin de kullanabileceği şekilde düzenlendi. Riva’da ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla elektrikli yolcu taşıma araçları da hizmet veriyor.