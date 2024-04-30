Beykoz'da şarküteriye silahlı saldırı: 1 yaralı

Beykoz'da, husumetli olduğu kişiyi, iş yerinin önünde 4 el ateş ederek yaralayan motosikletli saldırgan, olayın ardından kaçarak kayıplar karıştı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:33
Beykoz'da şarküteriye silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde saat 22.30 sıralarında, , kimliği belirsiz bir kişi, motosikletiyle husumetli olduğu İsmail K.'nin iş yerinin önüne gelerek 4 el ateş etti.

BİR KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu iş yerindeki İsmail K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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