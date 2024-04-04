Son Dakika... YSK yeniden sayım kararını kaldırdı: Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:08
Son Dakika... YSK yeniden sayım kararını kaldırdı: Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. 

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. 

Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"


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