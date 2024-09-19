Beykoz'daki el bombası paniğinde yeni gelişme

Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beykoz'daki el bombası paniğinde yeni gelişme
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AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 08:12

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürütmüştü.

Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakalamış, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirilmişti.

 


Etiketler: #Beykoz #el bombası #Bomba

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