Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 10:19

Güncelleme: 29.06.2024 - 10:19

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasadışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.