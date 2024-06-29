Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi

Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 10:19
Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasadışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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