Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi
Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasadışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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