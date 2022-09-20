Beylikdüzü E-5’te ilginç olay: Yola lastik düştü, tehlikeli anlar yaşandı

20 Eylül 2022 Salı, 13:41

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolun önceki gün bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı

. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.