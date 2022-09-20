Beylikdüzü E-5’te ilginç olay: Yola lastik düştü, tehlikeli anlar yaşandı
Beylikdüzü’nde bir araçtan düştüğü düşünülen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolun önceki gün bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı
. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.
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