Beylikdüzü E-5’te ilginç olay: Yola lastik düştü, tehlikeli anlar yaşandı

Beylikdüzü’nde bir araçtan düştüğü düşünülen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA
20 Eylül 2022 Salı, 13:41
Beylikdüzü E-5’te ilginç olay: Yola lastik düştü, tehlikeli anlar yaşandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolun önceki gün bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı

. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti. 


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