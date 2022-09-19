Beylikdüzü’nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü

Beylikdüzü’nde dün öğle saatlerinde yanmaya başlayan bir fabrikaya ait depo yaklaşık 20 saat sonra söndürüldü.

İHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:56
Beylikdüzü’nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü
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Beylikdüzü’nde dün saat 14.45 sıralarında Yakuplu Şehitler Caddesi’nde bulunan bir fabrikaya ait depoda çıkmıştı. Depo içerisinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Deponun yakınındaki 10 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangın yaklaşık 20 saatin ardından 08.00’da sıralarında söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.


Yangın depo beylikdüzü

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