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Beylikdüzü metrobüste başlayan 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında

Beylikdüzü metrobüste başlayan 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında

8.06.2026 12:40:00
Güncellenme:
DHA
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Beylikdüzü metrobüste başlayan 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi A.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı.
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi.

İddiaya göre B.B. ve Berabre yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı.

Büyüyen tartışma bıçaklı kav'ga'ya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #beylikdüzü #Metrobüs