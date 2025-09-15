Beylikdüzü'nde erkek şiddeti: Boşanma aşamasındaki eşini ayağından vurdu!

Olay, saat 09.55 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçın Kurupınar boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi.

Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Lobiden ayrılan erkek daha sonra elinde pompalı tüfekle gelerek kadını ayağından vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

Kadınla eşinin daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin kaçış güzergahını takip eden polis ekipleri Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi üzerinde bulunan evsel atık çöp konteynerinin içinde olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirdi.

Şüpheliyi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.