Beylikdüzü'nde av yasağını delen 9 balıkçıya 85 bin lira ceza
Beylikdüzü'nde balık avına çıkan teknelerde ve Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yapıldı. Zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen yaklaşık 3 ton ağırlığında su ürününe el konulurken, haldeki 9 balıkçıya toplam 85 bin lira ceza kesildi.
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal'ın da katılımıyla balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
BALIKLARIN BOYLARI KONTROL EDİLDİ
Denetime Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, çevik kuvvet ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ve zabıta ekipleri de katıldı. 3 ayrı tekneyle yapılan denetimlerde 14 balıkçı teknesinin evrakları ve avlanan balıkların boyları kontrol edildi.
Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi.
TOPLAM 85 BİN LİRA CEZA
Denetimlerde boy ve zaman yasaklarına rağmen avlanan 117 kasa lüfer, 32 kasa sarıkulak kefal, 9 kasa kefal, 8 kasa sazan, 1 kasa istavrit, 2 kasa tekir, 2 kasa ahtapot, 12 kalkan, 2 ıstakoz ve 3 kasa kerevit olmak üzere toplam 3 ton ağırlığında su ürününe el konuldu. Yasaklara uymayan 9 balıkçıya ise toplam 85 bin lira ceza kesildi.
Öte yandan el konulan ürünlerin Darüşşafaka, Kızılay, esirgeme yurtları ve belediye bünyesinde hizmet veren marketlere bağışlandığı öğrenildi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Erzincan'da korkutan deprem
- Hapis cezası ve siyasi yasak istemine CHP’lilerden tepki