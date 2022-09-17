Beylikdüzü'nde bir kişi eşini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü
Beylikdüzü'nde bir kişi, evde tartıştığı eşini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Boduroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun ve eşi Vildan Boduroğlu'nu bıçakladı.
Ferhat Boduroğlu, daha sonra kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederken bir süre sonra da kendisine zarar verdi.
Olayı duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri baldız Fatma Zehra Koyun ve eş Vildan Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kız kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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