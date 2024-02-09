Beylikdüzü’nde ikinci kez lüks siteye silahlı saldırı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:26

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:40

Olay, 30 Ocak Salı gecesi Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre kimliği belirsiz kapüşonlu 3 kişi, yürüyerek sitenin önüne doğru gelmişti.

Şüphelilerden biri telefonu ile video çekmeye başlarken diğeri elindeki tabanca ile karşısındaki binaya ateş etmeye başlamıştı. Olay sonrası şahıslar kaçarken, kurşunlar sitede bulunan bir işyerinin camına isabet etmişti.

3 Şubat Cumartesi gecesi aynı şahıslar çalıntı olduğu öğrenilen araçla tekrar sitenin önüne geldi. Araçtan inen bir şüpheli, elindeki uzun namlulu silahı siteye doğrultarak defalarca ateş etti. Silahlı saldırganın araca tekrar binmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaştı

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine polis ekipleri siteye giderek inceleme yaptı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda silahla ateş eden şahsın E.D. olduğu ve Kağıthane’de ikamet ettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Eve düzenlenen operasyonda çalıntı araç ve 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirilirken, E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın silahı ile siteye defalarca ateş ettiği anlar ise sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.