Malatya’da dehşet: Görüşmeye çağırdığı arkadaşını silahla vurdu

Malatya’da bir şahıs, görüşmek için çağırdığı arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:46
Malatya’da dehşet: Görüşmeye çağırdığı arkadaşını silahla vurdu
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Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşı S.R.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı.

Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabanca ile S.R.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.


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