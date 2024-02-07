Malatya’da dehşet: Görüşmeye çağırdığı arkadaşını silahla vurdu
Malatya’da bir şahıs, görüşmek için çağırdığı arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı.
Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşı S.R.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı.
Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabanca ile S.R.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması