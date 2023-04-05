Beylikdüzü'nde iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:33

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 19:33

Olay, saat 15.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobille ıslak mendil imalatı yapan iş yerine gelen yaklaşık 10 kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırganlardan biri silahla rast gele ateş etmeye başladı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri iş yeri sahibinin bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmalarda iş yerinde ve sokak üzerinde park halindeki bir çok araçta mermi isabeti olduğu belirlendi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞLER

Saldırıya uğrayan esnafın uzun süredir tehdit edildiğini belirten Mehmet Özkarlıoğlu saldırı anını anlattı. Özkarlıoğlu, "Olay esnasında iki araba geliyor. Esnaf arkadaşta tek zaten. Bu olay yaklaşık bir iki aydır böyle devam ediyor. Tehdit amaçlı yazışmalar vardı. Ondan dolayı geliyorlar buraya. Yaklaşık 8-10 el ateş edildi. 3-4 tanesinde silah vardı. İki araba geldiler. Yaklaşık 8 kişiydiler. Bayan da vardı içlerinde" dedi.