Beylikdüzü’nde İSKİ’nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi
İstanbul Beylikdüzü’nde İSKİ’nin alt yapı çalışmaları sırasında yolun çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ’nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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