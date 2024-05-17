Beylikdüzü’nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular panikle tahliye edildi

Beylükdüzü’nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Yolcular araçtan tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:18
Beylikdüzü’nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular panikle tahliye edildi
Abone Ol google-news

İstanbul Beylükdüzü’nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken, dumanların çıktığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Zincirlikuyu - Beylikdüzü seferini yapan metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere rampasından çıkan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların çıktığı ve bir süre sonra ise dumanların yükseldiği metrobüs çekici ile oradan kaldırılıyor.


beylikdüzü haberleri panik haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis: Türkiye laiktir laik kalacak

Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis: Türkiye laiktir laik kalacak
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!
İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi