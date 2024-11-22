Beylikdüzü’nde polise ve çevredekilere küfür eden taksici gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:04

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:04

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi’nde iddiaya göre, yol verme kavgası sırasında taksi sürücüsü Semih T., denk geldiği iki sürücünün yol verme tartışmasını ayırmak için olaya dahil oldu. Bu esnada tarafların ‘polis çağırın‘ dediğini duyan Semih T., ‘ Polisinizi de sizi de…’ diyerek etrafa küfür ve tehditler savurdu.

Olay sonrasında vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerinin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra yakalanan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından "kasten yaralama, hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Şahsın, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan tartışmada Semih T. isimli şahsın polise küfür ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.