Beylikdüzü'nde yaşlı adam evinde ölü bulundu
Beylikdüzü’nde 4 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Remzi Tunç, evinde ölü bulundu. Polisler güvenlik şeridiyle binayı çevirirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.
Beylikdüzü'nde, komşularının 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cümbüş Sokak'taki bir binanın giriş katında oturan Remzi Tunç'tan (73) haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine eve giren komşuları, Tunç'u hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Tunç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisler güvenlik şeridiyle binayı çevirirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.
Yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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