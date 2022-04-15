Emekli polis evinde ölü bulundu
Denizli'de yaşayan emekli polis memuru Nihat Kaç, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yanında silah bulunan Kaç’ın ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli polis memuru, evinde ölü bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarda polis memurluğu görevi yapan 66 yaşındaki Nihat Kaç, yakınları tarafından evinde hareketsiz dururken bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı. Yanında silah bulunan Kaç’ın ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
Öte yandan; Kaç’ın görev yaptığı sıralara çocuğunu kaybettiği ve sağlık sorunlarının olduğu öğrenildi.
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