Beylikdüzü’nde yeraltı kablosunda patlama: Birçok evde elektrikler kesildi
Beylikdüzü’nde internet kablosu çalışması sırasında yeraltından geçen elektrik kablolarına iş makinesi temas edince kablolar birdenbire patlayarak alev aldı.
Öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda işçilerin internet kablosu çalışması sırasında iş makinesinin bir binanın elektrik kablosuna temas etmesiyle yanma başladı.
Ufak çaplı patlamaların da yaşandığı bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan kablolar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
“KABLOLAR PATLADI”
Konu ile ilgili konuşan esnaf İsmet Bildik, “Burada kazı işleri yapıldı ve kablolar patladı. Biz de mağduruz. Şu anda bu bölgede elektrikler yok. Saatlerdir bekliyoruz” dedi.
“ESNAF OLARAK MAĞDURİYET YAŞADIK”
Yaşanan patlama ile ilgili konuşan bir başka esnaf Ahmet Peker ise, “Maalesef zamanında yapılan hatalardan dolayı, 30 santim derinlikten ana kablo geçince böyle bir durumla karşılaşıldı. Esnaf olarak mağduriyet yaşadık. Şu anda elektriğimiz yok. İnşallah çalışmaların bitip, elektriğimizin bir an önce gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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