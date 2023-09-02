Beylikdüzü'nde zincir markette dehşet: Arkadaşını korumaya çalışırken bıçaklandı!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 02.09.2023 - 10:13

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’ndeki bir zincir markette, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz alkollü şahıs, markete girdi. İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı.

Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şahıs, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın K., şahıs tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı darbe sonrası yere düşen Aydın K., ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı.

Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Aydın K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Markete gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı.

DURUMU AĞIR

Emniyet güçlerinin şahsı arama çalışmaları devam ederken yaralı çalışanın durumunun ağır olduğu söyleniyor. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.