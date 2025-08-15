Beyoğlu Belediyesi’ne operasyon! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten açıklama…

Beyoğlu Belediyesi'ne dönük sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon ve Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınması belediye önünde protesto edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Belediye önünde açıklama yaptı.





Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sivas'ta halk gencisi yaşlısıyla emeklisi, emekçsi birlikte sokaklara çıktı. İnan Güney yalnız değildir diyerek bağırıyorlar. Türkiye'mizin dört bir yanında bu adaletsizliğe ses çıkartan herkese selam olsun. Bugün bir şafak operasyonuyla Beyoğlu Belediye Başkanı'mızı 3 kız çocuğunun ve eşinin yanından gözaltına aldılar. Başkanımızıkn aile bireylerini de gözaltına aldılar. İnan Başkanımızla birlikte belediyemizin bürokratlarını ve bir bölüm emekçilerimizi de operasyonla gözaltına aldılar.

Kim İnan Günay? Kimi gözaltına aldılar? İnan Günay'ın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nin sokaklarını süpürerek hayatını kazanmıkş biri. İnan Güney'in babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoförlük yaparak çocuklarınızı büyütmüş birisi. İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyümüş, Beyoğlu Belediyesi'nin koridorlarında büyümüş ve çolcukluğundan bu yana bir hayal kurmuş, dedesininin babasının hizmet ettiği bu belediyeye başkan olma hayali kurmuş, bunun için çok çalışmış birisi.

ÖZGÜR ÇELİK İNAN GÜNEY'İN HİZMETLERİNİ SIRALADI

İnan Güney önce çok iyi eğitim almış ondan sonra iş hayatına atılmış, sonrasınra iyi bir aile kurmuş, sonrasında doğup büyüdüğü bu ilçede yönetilik yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, yetinmeiş hayali olan çocukluk hayali ollan belediye başkanlığını yapmak için yerel yönetimler deneyimi kazanmak için İstanbul Büyükşehr Belediyesi'nde meclis üyesi olmuş ve kendini en hazır hissettiği anda Beyoğlu Belediyesi'nde başkan olmak için adaylığını koyarak, 31 Mart yerel seçimlerinde, Gezi'nin yüzünü güldürmüş, İst,klal Caddesi'nin yüzünü güldürmüş, Kasımpaşa'nın yüzünü güldürmüş bir insan İnan Güney.

Ve o İnan Güney, 31 Mart'tan itibaren Beyoğlu'nda öyle güzel hizmet etmiş ki, ben Beyoğlu sokaklarında, İStiklal Caddesi'nde, Örnek Tepe'de, Kasımpaşa'da çok dolaştım. Beyoğlu'nun neresine giderseniz gidin, İnan Güney bu halkın gönlünde taht kurmuş. Şimdi ben burdan soruyorum; halkın gönlünü böylesine kazanan bir belediye başkanına böyle bir operasyon çekenler, Kasımpaşa sokaklarında nasıl dolaşacaklar? İStiklal Caddesi'nde nasıl dolaşacaklar?

Peki neden gözaltında İnan Güney biliyor musunuz? 31 Mart'tan itibaren yaptığı sosyal belediyecilik uygulamaları onu Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından biri yaptı. İnan Güney, ülke genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında, oy oranımızın en fazla arttığı ve belediyecilik hizmeterinden en fazla memnun olan beleidye başkanlarımızdan bir tanesidir. Sınavlara hileler karıştırıyorlar, çocuklarımızın haklarını hukuklarını yiyorlar. İnan Güney ne yaptı biliyor musunuz? Beyoğlu'nda beslenme saati uygulamasını hayata geçirdi, her gün 2 bin öğrencinin çocuklar aç gitmesin diye her gün öğrencilerin beslenme çantasını doldurdu.

Onlar sahte diploma dağıtırken, İnan Güney çcouk kreşleri açtı. Onlar emeklileri bir kuru ekmeğe bir bardak suya muhtaç ettiler, İnan Güney emeklilere emekli evi açtı. Toplumun önemli bir sorunu, siyasetin hep ihmal ettiği bir sorun, İnan Güney Beyoğlu'nda uyuşturucu ile mücadele için rehabilitasyon merkezi açtı.

İşte tam olarak bunları hazmedemediler. Beyoğlu'nu, Kasımpaşa'yı kaybetmenin hazımsızlığını yaşıyorlar. Şimdi ne ile suçluyorlar İnan Güney'i? Başkanımızın görev süresi ile ilgili tek bir iddia konuşamıyorlar. İBB'de Meclis üyesi iken, ya da daha önce başka bir belediyenin şirketinin başındayken bulunduğu görevlerden.

Buradan sesleniyorum, başkanımızın görev yaptığı şirketleri incelesinler. 2019 Doğu Belediye şirkwti batık bir şirketti. İnan Güney o batık olan şirketi 2019-2021 yılları arasında kâra geçirdi. Oranın kendi dönemiyle ilgili bütün vergi, SGK borçlarını ödedi ve borcu yoktur kağıdını alarak kendi dosyasının içerisine koydu.

Aylardır İnan Güney'i sistematik biçimde hedef gösteriyorlar. Yandaş medya kanallarında sözüm ona gazeteciler her gün Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon diyerek çubuk uzatıyorlar. Sosyal medyada her gün İnan Güney'i gündem yaparak başkanımızı 4-5 aydır açık şekilde hedef tahtasına oturtmuşlar.”