Fetihtepe'de zulüm sürüyor, onlarca yurttaşın suyu kesildi: Bunları yapanlar insan değil

30 Haziran 2022 Perşembe, 17:08

İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesinden dolayı mahalleli zorla evlerinden çıkarılmaya çalışılıyor. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, elektrik kesintileri ve mahallelinin tahliye edilmesi kararıyla ilgili kısmi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak karara rağmen Beyoğlu Belediyesi mahallelinin elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bugün de onlarca yurttaşın suyu kesildi. Cumhuriyet'e konuşan Avukat Onur Cingil, mahallelinin kararlı olduğunu ve bayram öncesi birçok hanede artık suyun olmadığını söyledi.

"SAVAŞ DÖNEMLERİNDE DAHİ..."

Dün gerçekleşen mahkemede Beyoğlu Belediyesi'nin kendi yaptıklarını savunamadıklarını gördüklerini belirten Cingil, "Taleplerimizi istediler, verdik. Cevap beklerken bugün cevabı çevik kuvvet getirdi. Uzlaşma yapıyoruz diyip bunu yapıyorlarsa eğer... Savaş dönemlerinde dahi uzlaşma süreçlerinde taraflar birbirlerine saygılı olurlar. Her anlamda hukuka ve vicdana aykırı bir süreç yürüyor" ifadelerini kullandı.

Ne yapılırsa yapılsın belediyenin çoğunluğun imzasını alamaycaklarını aktaran Cingil, belediyenin elektrik, su ve doğalgazı keserek insanlara imza attırabileceğini düşündüğünü söyledi.

"BELEDİYE UTANMADAN DUŞ KABİNİ KOYDU"

Elektriği kesilen şeker hastalarının, iğnelerini komşuların buzdolaplarında beklettiklerini belirten Cingil, konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Bu bölge AKP'nin 75 oy aldığı bir bölge. Vatandaş şimdi çok net bir şekilde görüyor her şeyi. Bayram geliyor, insanları susuz elektriksiz bıraktılar. Bunun izah yok, bunları yapanlar insan değil. Haklarını alana kadar bu insanlar bölgede durmaya devam edecekler. Cemal Kamacı spor salonunda duş alıyorlar. Belediye de utanmadan oraya duş kabinleri koydu. Şu an elektrik, su ve doğalgazı keserek insanların imza atacağını zannediyorlar."