Fetihtepe halkı direniyor: 'Elektrik, su, doğalgaz olmadan yaşıyor, geri adım atmıyorlar'
AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı’nın Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm dayatmasını sürdürüyor. Mahallelinin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmiş durumda. Yurttaşlar buna rağmen evlerini terk etmiyor.
İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesinden dolayı mahalleli zorla evlerinden çıkarılmaya çalışılıyor. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, elektrik kesintileri ve mahallelinin tahliye edilmesi kararıyla ilgili kısmi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karara rağmen Beyoğlu Belediyesi mahallelinin elektrik, su ve doğalgazını kesti. Yurttaşlar yaşadıkları zorlukları Cumhuriyet’e anlatırken mahallelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
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