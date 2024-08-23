Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki çiçekçi tezgahlarının kaldırılma kararına mahalleliden tepki
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu semtinde 50 yıldır var olan sokak çiçekçilerine tezgahlarını kaldırmaları söylendi. Karara tepki gösteren mahalle sakinleri imza kampanyası başlattı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’nde yer alan sokak çiçekçilerinin, “kötü görüntü verdikleri” gerekçesiyle tezgahlarını kaldırmaları söylendi. Çiçekçilere, tezgahları kaldırmaları için 23 Ağustos Cuma gününe kadar süre verildi. Mahalle sakinleri, çiçekçi tezgahlarının kaldırılmaması için imza kampanyası başlattı.
Yıllardır geçimini bu tezgahlardan sağlayan çiçekçilerin zor durumda bırakıldığına dikkat çeken Sıla Özer, “50 yıldır faaliyet gösteren ve birçok Beyoğlu'nda yaşayan kişinin geçim kaynağı olan bu çiçek tezgahlarının kaldırılma planları, kanser hastası Nebiye teyze ve diğer sokak satıcılarının mevcut yaşamlarını tehdit ediyor. Bu küçük işletmeler, Beyoğlu'nun kültürel ve toplum yapısının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.
Mahalle kültürünün bir parçası
Kampanyaya imza verenlerden bir diğer mahalle sakini Muammer Erboy ise, “Çiçekler renkleri ve kokularıyla, çiçekçiler güler yüzleri ile mahalle kültürünün bir parçası. Her şey bitti, sıra buna mı geldi? Sadece Gümüşsuyu, Cihangir değil; hiçbir mahallede çiçekçiler rahatsız edilmemeli! Taksim’i, Kadıköy’ü, Üsküdar’ı çiçekçiler olmadan düşünebiliyor musunuz? Kalan birkaç neşe kaynağından biri çiçekler ve çiçekçiler” diyerek karara tepki gösterdi.
Kanser hastasıyım ve çalışmak zorundayım
50 yıldır Gümüşsuyu’nda çiçek satan Nebiye isimli çiçekçi, zabıtanın önce kötü görüntü nedeniyle demirleri kaldırmalarını söylediğini, demirler kaldırıldıktan bir süre sonra ise bulundukları yeri terk etmeleri uyarısını aldıklarını söylüyor. Kanser hastası olduğunu ve çalışmak zorunda olduğunu belirterek, tezgahların kaldırılmamasını talep ediyor.
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