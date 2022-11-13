Son Dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı ve can kaybı!

13 Kasım 2022 Pazar, 16:28

Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının ve can kaybının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

17:15 RTÜK yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" dedi.

17:01 Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kayıpları ve çok sayıda yaralının da olduğu bildirilen patlama üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den bir "uyarı" geldi. Şahin Twitter paylaşımında, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

16:55 İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız" dedi.

16:54 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada can kaybı ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

16:43 Yansıyan görüntülerde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, yurttaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.

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