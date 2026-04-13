Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 2 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın arka kısmında saat 10.00 sıralarında iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada koltuğa kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek binaya ulaştı. Bina dumanla dolarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 4'üncü katta mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. 2 yaşlı kadın itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, hafif şekilde dumandan etkilenen 2 kadına ambulansta müdahale edildi.

Ertan Uğur isimli yurttaş, "Biz yan binanın sahibiyiz, alt katta bahçe katının orada kaynak işi yapıyorlar. Kıvılcım sıçrıyor ve yangın çıkıyor. Durum bu, çok şükür bir kayıp yok. Yaralı yok, iki tane insanı çıkarttılar. Şu anda herhangi bir problem yok ama maddi zarar var" dedi.