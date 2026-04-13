Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

13.04.2026 13:19:00
Güncellenme:
DHA
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ayakta müdahale edildi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı.

İddiaya göre, bodrum katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar çevredeki malzemeleri tutuşturdu.

Malzemelerin kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Bina dumanla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

