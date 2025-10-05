Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede' baskını! Termos açıldı: Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede' baskını! Termos açıldı: Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

5.10.2025 16:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Beyoğlu'nda 'Bastonlu Dede' baskını! Termos açıldı: Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Beyoğlu’nda termos içine uyuşturucu saklayarak satışını yapan, ‘Bastonlu Dede’ lakaplı 74 yaşındaki şüpheli H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B.’nin 81 adet uyuşturucu karışımlı tütün ve 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Beyoğlu’nda elinde bastonla dolaşan 74 yaşındaki H.B., termos içinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bastonlu Dede" lakabıyla bilinen H.B.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVEN TİMLERİ EVİ TAKİBE ALDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adres ve çevresinde bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.

Image

Eve giren dört kişi, kısa süre sonra dışarı çıktıkları anda durdurularak üst aramasına tabi tutuldu. Şüphelilerden birinin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi.

Image

TERMOSUN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde yapılan detaylı aramalarda, termos içine gizlenmiş 41 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 81 adet uyuşturucu karışımlı tütün ve 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 318 gram olduğu belirtildi. Ayrıca evde 96 bin 900 lira nakit para bulundu.

Image

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.B. ve evden çıkan üç kişi, emniyete götürüldü. H.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer üç şüpheli hakkında ise “uyuşturucu kullanmak” suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Beyoğlu #termos