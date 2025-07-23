Beyoğlu'nda bir binada patlama sonucu çökme meydana geldi

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi. Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu. Ardından bina kısmen çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İstanbul Valiliği olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."