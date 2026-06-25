Beyoğlu'nda korkutan gece: 5 katlı binada göçük, bina mühürlendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki mutfak duvarında saat 23.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. Yaşanan çökmenin ardından bina sakinleri, kendi imkânlarıyla binayı tahliye etti.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bölgeye ulaşan ekiplerin bodrum katında ve bina genelinde yaptığı detaylı arama ve inceleme çalışmalarında, kimsenin mahsur kalmadığı anlaşıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bina, güvenlik önlemleri kapsamında tedbir amaçlı mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Meydana gelen kısmi çökmeyle ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.