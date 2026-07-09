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Beyoğlu'nda yankesicilik: Telefon çalan kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda yankesicilik: Telefon çalan kişi tutuklandı

9.07.2026 11:21:00
Güncellenme:
DHA
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Beyoğlu'nda yankesicilik: Telefon çalan kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kişinin yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kaçtı. Şüpheli daha sonra güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.D. (23) olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli, 16 Haziran'da Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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