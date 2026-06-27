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Beyoğlu'nda patlayıcıyla saldırı: Bina ve araçlarda hasar oluştu

Beyoğlu'nda patlayıcıyla saldırı: Bina ve araçlarda hasar oluştu

27.06.2026 14:51:00
Güncellenme:
DHA
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Beyoğlu'nda patlayıcıyla saldırı: Bina ve araçlarda hasar oluştu

Beyoğlu'nda motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından sokaktaki kaldırımın üzerine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bırakıldı. Şüpheliler uzaklaştıktan sonra patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binaların giriş kapılarında ve araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, saat 02.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle Taksim istikametinden gelen kasklı 2 şüpheli, bir iş yerinin girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra patlama meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

BİNA VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Yapılan incelemede sokakta çok sayıda bilye ile çivi bulundu. Patlama nedeniyle bir iş yerinin girişinde ve apartmanın giriş kapısında hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcıyı koyduğu belirlendi.

"KİMSEYLE HUSUMETİM YOK"

Hasar oluşan iş yerinin sahibi Adıgüzel Ç. (65) polise verdiği ifadede, yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini, gündüz kendisinin, akşam saatlerinde ise oğlu Ali Ç.’nin (39) iş yerinde bulunduğunu, kimseyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını söyledi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Beyoğlu #Organize suç örgütü

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