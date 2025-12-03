Beyoğlu’ndaki ‘cinsel saldırı’ davasında sanıklara tahliye kararı çıktı: Tacizcileri bıraktılar

İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’te sokakta yürüyen İremşan A’nın (25) önünü keserek yere düşüren ve taciz eden Ömer K. (27) ve Semir T’nin (31) yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Semir T. “birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı” suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunması da dikkate alınarak 9 yıl, Ömer K. ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak sanıklar, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edildi. Sanıkların bir yıl gibi sürede tahliye olmaları tepkilere yol açarken Cumhuriyet konuya ilişkin avukat Çağla Gül Bulut ile konuştu.

Avukat Bulut, “Gerekçeli kararı görmeksizin, basına yansıyan bilgi ve görüntülerden yorumlayabiliyoruz. Tahmini şekilde koşullu salıverme hesabı yapıldığında, cezaların kesinleşmesi halinde sanıkların cezaevinde iyi hal göstermeleri şartıyla infaz kurumunda en az yarı oranında kalmaları gerekmektedir. Buna göre kesin olmayan, tahmini bir hesap yapıldığında 9 yıl ceza alan sanığın en erken 4.5 yıl, 7 yıl 6 ay ceza alan sanığın ise en erken 3 yıl 9 ay cezaevinde kalması gerekir. Tüm bunlara rağmen sanıkların yaklaşık bir yıl gibi son derece kısa bir sürede tahliye edilmiş olması, hukuken izah edilemeyeceği gibi vicdanen de büyük bir yaradır. Bu kişiler sabıkalı ve aynı suçu daha önce işlemiş kişilerdir. Bu kadar erken tahliyelerin, benzer nitelikteki suçların yeniden işlenmesi halinde toplumsal bir sorumluluk doğurduğu unutulmamalıdır. Bu karar failleri cesaretlendiren, kadınları korkutan, vicdana ve hukuka sığmayan korkunç bir karardır” dedi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Sanıkların daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlenmişti. Semir T’nin “cinsel saldırı”, “mukavemet”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “gasp” suçlarından, Ömer K’nin ise “cinsel saldırı”, “kasten yaralama”, “mukavemet”, “otodan hırsızlık”’ suçlarından kaydı bulunuyor.