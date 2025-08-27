Beyoğlu'ndaki miting öncesi İnan Güney ve ailesinin fotoğrafı ekipler tarafından kaldırıldı

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında bu akşam İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde.
Saat 20:30'da Beyoğlu Belediyesi önünde başlayacak miting öncesi, belediye binasından tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafı kaldırıldı.
O anlar anbean kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Miting öncesi İstanbul Valiliği tarafından alınan Şişhane metro istasyonu kararları da duyurulmuştu.
Karara göre, Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmesine kapatıldı.
Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise yolcuların kullanımına açık olacağı belirtildi.