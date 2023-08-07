Beyoğlu Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul, Beyoğlu Tarlabaşı'nda yol kenarında bekleyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kişi ameliyata alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 06:50
Beyoğlu Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Tarlabaşı Beyoğlu

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