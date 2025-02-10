Beyoğlu Vergi Dairesi’nde yangın paniği!

Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Vergi Dairesi’nde yangın paniği!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:01

Yangın, saat 11.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çalışanlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinbe itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

İtfiaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.


Etiketler: #Beyoğlu #Yangın #vergi dairesi

İlgili Haberler

Beyoğlu’nda 4 katlı binada elektrik sobasından yangın çıktı

Beyoğlu’nda 4 katlı binada elektrik sobasından yangın çıktı
Bağcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın!

Bağcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın!
Antalya'da korkutan ev yangını!

Antalya'da korkutan ev yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler