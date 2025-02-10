Antalya'da korkutan ev yangını!

Antalya'nın Kemer ilçesinde Suriyeli 2 ailenin kaldığı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da korkutan ev yangını!
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:19

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi 1097 Sokak'ta Suriyeli 2 ailenin kiracı olduğu tek katlı müstakil evde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik arızasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan Suriyeliler dışarı çıkmayı başardı.

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, Orman İşletme Şefliği, Kemer Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Müdahalenin ardından söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıkan evde kalan Suriyeli 8 kişinin ise yakınlarının evine yerleştirildiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 


Etiketler: #Antalya #Yangın #ev #müstakil ev

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