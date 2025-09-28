Beyoğlululardan İnan Güney'e destek konvoyu

Beyoğlulu yurttaşlar tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e destek olmak amacıyla, Türk bayrakları ve İnan Güney posterleri ile araç konvoyu oluşturdu.

Farklı mahallelerden bir araya gelen yurttaşlar adına konuşma yapan Beyoğlu sakinleri Cemal Karakaya ve Erman Yıldırım, Beyoğlu seçmeninin iradesinin gasp edildiğini söyleyerek, İnan Güney'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Hasköy sahilinden başlayan onlarca araçlık konvoy, Beyoğlu'nun farklı caddelerinde kornalar ve alkışlar eşliğinde yol aldı.