Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde, S.E. ile M.G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla yaralandı.
Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinde bulunan şüpheli S.E, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kavga anı ve M.G'nin bıçakla yaralanması, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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