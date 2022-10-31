Beyoğlu’nda bir binanın istinat duvarı çöktü
Beyoğlu’nda 6 katlı binanın istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme sonrası yan binanın bodrum katına su dolmaya başladı.
İstanbul Beyoğlu'nda sokak üzerindeki 6 katlı binanın istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi.
Çökme ile birlikte duvarda derin çatlaklar oluşurken, binanın gider suları da öndeki binanın bodrum katındaki bahçeye ve daireye dolmaya başladı. Dairede yaşayanlar korku ile yetkilileri arayarak yardım istedi.
İhbarı alan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, bölgenin güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de çöken duvarda inceleme yaptı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökmenin ardından daireye dolan kirli sular içerideki eşyaları kullanılamayacak hale getirdi.
Dairede yaşayanlar, istinat duvarından sızan suların daha büyük bir çökmeye sebep olabileceğini söyleyerek mağduriyetlerinin çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.
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